Londra: balza in avanti Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari , in guadagno del 2,17% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hikma Pharmaceuticals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hikma Pharmaceuticals rispetto all'indice.





Lo studio di Hikma Pharmaceuticals presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 12,51 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 12,82. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 12,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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