Francoforte: giornata depressa per Lanxess

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimica tedesca
, in flessione del 3,72% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società che produce prodotti chimici e polimeri
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 17,17 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17,72 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,99.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)