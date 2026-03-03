Milano 10:43
Francoforte: giornata depressa per Lanxess
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimica tedesca, in flessione del 3,72% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società che produce prodotti chimici e polimeri, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 17,17 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17,72 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,99.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
