Male Lanxess sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca , che tratta in perdita del 4,32% sui valori precedenti.



L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,92 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,28. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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