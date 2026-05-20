Male Lanxess sul mercato azionario di Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca, che tratta in perdita del 4,32% sui valori precedenti.
L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,92 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,28. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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