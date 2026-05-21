Francoforte: rosso per Siemens Energy
(Teleborsa) - Pressione sul leader delle energie rinnovabili, che tratta con una perdita del 2,08%.
L'andamento di Siemens Energy nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Siemens Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 173,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 168,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 178,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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