Milano 14:21
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Dow Jones 4-giu
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Londra 14:21
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Francoforte 14:21
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Francoforte: peggiora Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: peggiora Wacker Chemie
Ribasso per Wacker Chemie, che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti.
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