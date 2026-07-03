Londra: si concentrano le vendite su easyJet

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia aerea low cost inglese , che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di easyJet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di easyJet . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, easyJet evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,537 sterline. Primo supporto a 5,414. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,367.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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