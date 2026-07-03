Londra: si concentrano le vendite su easyJet
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia aerea low cost inglese, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di easyJet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di easyJet. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, easyJet evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,537 sterline. Primo supporto a 5,414. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,367.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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