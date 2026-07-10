Londra: exploit di easyJet

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia aerea low cost inglese , che scambia in rialzo del 13,60%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di easyJet rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di easyJet . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,769 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 6,585. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6,489.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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