Londra: ingrana la marcia easyJet

(Teleborsa) - Brilla la compagnia aerea low cost inglese , che passa di mano con un aumento del 5,08%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che easyJet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,5%, rispetto a -0,39% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'esame di breve periodo di easyJet classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,739 sterline e primo supporto individuato a 5,582. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,896.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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