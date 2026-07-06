Londra: in forte denaro easyJet
(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia aerea low cost inglese, che scambia in rialzo del 9,60%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che easyJet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,94%, rispetto a +2,06% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di easyJet. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, easyJet evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,208 sterline. Primo supporto a 6,042. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,966.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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