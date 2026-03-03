Londra: giornata depressa per Aviva

compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica

FTSE 100

Aviva

Aviva

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 3,41% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6,718 sterline. Rischio di discesa fino a 6,505 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6,932.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)