Indicazioni rialziste per Aviva

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Seduta decisamente positiva per la compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo del 2,03%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Aviva presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 6,726 sterline, con stop loss impostato a quota 6,417 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```