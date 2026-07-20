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Indicazioni rialziste per Aviva

Finanza
Indicazioni rialziste per Aviva
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Seduta decisamente positiva per la compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica, parte del FTSE 100, che ha terminato in rialzo del 2,03%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Aviva presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 6,726 sterline, con stop loss impostato a quota 6,417 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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