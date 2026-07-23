Londra: si concentrano le vendite su Mondi

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di carta e imballaggi , che sta segnando un calo del 3,17%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mondi , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Mondi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,243 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,091. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,395.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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