Londra: peggiora Airtel Africa

(Teleborsa) - A picco l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che presenta un pessimo -5,83%.
La tendenza ad una settimana di Airtel Africa
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Airtel Africa
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,507 sterline e primo supporto individuato a 3,332. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,683.
