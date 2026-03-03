Londra: peggiora Airtel Africa

azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa

(Teleborsa) - A picco l', che presenta un pessimo -5,83%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,507 sterline e primo supporto individuato a 3,332. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,683.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)