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Londra: andamento negativo per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Airtel Africa
Ribasso per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che presenta una flessione del 3,38%.
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