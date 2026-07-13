Londra: andamento rialzista per Airtel Africa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Airtel Africa è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Airtel Africa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,267 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,373. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,205.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```