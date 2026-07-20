Londra: performance negativa per Airtel Africa

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , con una flessione dell'1,91%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Airtel Africa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,92%, rispetto a +0,52% del principale indice della Borsa di Londra ).





Tecnicamente, Airtel Africa è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,437 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,368. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,506.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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