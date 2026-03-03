Madrid: andamento negativo per Banco Santander

banca spagnola

Ibex 35

Banco Santander

indice azionario della Borsa di Madrid

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 3,78%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dell'segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 9,76 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10,03. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9,66.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)