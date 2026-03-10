Milano 13:45
44.958 +2,12%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:45
10.395 +1,42%
Francoforte 13:44
23.890 +2,05%

Madrid: in acquisto Banco Santander

Brilla la banca spagnola, che passa di mano con un aumento del 5,13%.
