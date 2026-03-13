Madrid: movimento negativo per Banco Santander

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca spagnola , che mostra un decremento del 2,49%.



La tendenza ad una settimana di Banco Santander è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico dell' istituto di credito spagnolo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,35 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



