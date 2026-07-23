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Madrid: scambi negativi per IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
Madrid: scambi negativi per IAG
(Teleborsa) - Sottotono International Airlines Group, che passa di mano con un calo del 2,37%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario della multinazionale del settore aereo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,988 Euro. Prima resistenza a 5,088. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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