Madrid: andamento rialzista per IAG

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per International Airlines Group , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Tecnicamente, la multinazionale del settore aereo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,723 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,643. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,803.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```