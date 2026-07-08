Madrid: giornata depressa per IAG
(Teleborsa) - Rosso per International Airlines Group, che sta segnando un calo del 3,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, la multinazionale del settore aereo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,508 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,716.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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