Madrid: giornata depressa per IAG

(Teleborsa) - Rosso per International Airlines Group , che sta segnando un calo del 3,61%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, la multinazionale del settore aereo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,508 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,716.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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