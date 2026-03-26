New York: Applied Materials scende verso 333,4 USD

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che esibisce una perdita secca del 7,88% sui valori precedenti.



Il trend di Applied Materials mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo del produttore di chip classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 353,3 Dollari USA e primo supporto individuato a 333,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 373,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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