Milano 16:20
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Dow Jones 16:20
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Londra 16:20
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Parigi: giornata depressa per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Kering
Ribasso per la multinazionale del lusso, che presenta una flessione del 2,73%.
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