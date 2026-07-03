Milano 11:26
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Londra 11:26
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Parigi: rosso per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Kering
Seduta in ribasso per la multinazionale del lusso, che mostra un decremento del 2,53%.
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