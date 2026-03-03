Milano 17:27
44.454 -3,95%
Nasdaq 17:26
24.587 -1,62%
Dow Jones 17:26
48.065 -1,72%
Londra 17:27
10.463 -2,94%
Francoforte 17:27
23.748 -3,61%

Perde Acerinox sul mercato di Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Perde Acerinox sul mercato di Madrid
Scende sul mercato la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che soffre con un calo del 7,30%.
