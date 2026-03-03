Madrid: seduta difficile per Acerinox

(Teleborsa) - In forte ribasso la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che mostra un -4,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acerinox
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Acerinox
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,02 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,78. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)