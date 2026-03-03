Madrid: seduta difficile per Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

Acerinox

Ibex 35

azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile

Acerinox

(Teleborsa) - In forte ribasso la, che mostra un -4,24%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,02 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,78. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)