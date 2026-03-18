Pirelli, Marco Tronchetti Provera ha una partecipazione del 25,698%

(Teleborsa) - Marco Tronchetti Provera ha una partecipazione del 25,698% in Pirelli , produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 13 marzo. In precedenza, al 22 dicembre 2025, la quota era del 25,268%.



La comunicazione è stata resa a seguito del superamento della soglia del 15% da parte della società controllata Camfin. In particolare, il 15,046% è in mano a Camfin, il 7,261% a Camfin Alternative Assets, il 3,391% a Longmarch Holding.

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