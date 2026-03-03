Piazza Affari: in perdita Banco BPM

(Teleborsa) - In forte ribasso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che mostra un -4,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco BPM
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Banco BPM
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,55 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)