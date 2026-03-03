Milano 10:51
44.579 -3,68%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:51
10.515 -2,46%
Francoforte 10:51
23.835 -3,26%

Piazza Affari: in perdita Banco BPM

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in perdita Banco BPM
(Teleborsa) - In forte ribasso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che mostra un -4,23%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco BPM, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Banco BPM mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,55 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```