Piazza Affari: giornata depressa per Moncler

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda nota per i piumini , che tratta con una perdita dell'1,98%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Moncler rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, l' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 54,08 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,04. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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