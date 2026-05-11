Piazza Affari: giornata depressa per Moncler
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda nota per i piumini, che tratta con una perdita dell'1,98%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Moncler rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 54,08 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,04. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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