Piazza Affari: seduta difficile per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,54%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 71,88 Euro con tetto rappresentato dall'area 76,26. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70,32.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)