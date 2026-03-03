Piazza Affari: seduta difficile per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Retrocede molto il re del cachemire
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,54%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Brunello Cucinelli
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del gruppo di Solomeo
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 71,88 Euro con tetto rappresentato dall'area 76,26. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)