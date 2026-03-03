Milano 17:29
44.413 -4,03%
Nasdaq 17:29
24.585 -1,63%
Dow Jones 17:29
48.078 -1,69%
Londra 17:29
10.452 -3,04%
Francoforte 17:29
23.737 -3,66%

Piazza Affari: seduta difficile per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto il re del cachemire, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,54%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Brunello Cucinelli rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico del gruppo di Solomeo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 71,88 Euro con tetto rappresentato dall'area 76,26. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70,32.

