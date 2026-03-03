Milano 17:29
44.413 -4,03%
Nasdaq 17:29
24.585 -1,63%
Dow Jones 17:29
48.078 -1,69%
Londra 17:29
10.452 -3,04%
Francoforte 17:30
23.753 -3,59%

Piazza Affari: sell-off per Saipem

A picco la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che presenta un pessimo -9,29%.
