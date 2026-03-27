Piazza Affari: si concentrano le vendite su Saipem
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che mostra un decremento del 2,23%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saipem più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società ingegneristica italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,795 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,685. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,905.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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