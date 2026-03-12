Piazza Affari: performance negativa per Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,02%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,334 Euro e primo supporto individuato a 3,277. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,391.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)