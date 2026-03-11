IEA, concordato all'unanimità di rilasciare 400 milioni di barili di petrolio da riserve

(Teleborsa) - I 32 paesi membri dell'hannodi mettere a disposizione del mercatoprovenienti dalle loro riserve di emergenza per far fronte alle perturbazioni dei mercati petroliferi derivanti dalla guerra in Medio Oriente. La decisione di intraprendere un'azione collettiva di emergenza è stata presa a seguito di una riunione straordinaria, si legge in una nota."Le, quindi sono molto lieto che i paesi membri dell'IEA abbiano risposto con un'azione collettiva di emergenza di dimensioni senza precedenti - ha dichiarato il- I mercati petroliferi sono globali, quindi anche la risposta alle principali perturbazioni deve essere globale. La sicurezza energetica è il mandato fondante dell'IEA e sono lieto che i membri dell'IEA stiano dimostrando una forte solidarietà nell'intraprendere insieme azioni decisive".Le scorte di emergenza saranno rese disponibili al mercato "alle circostanze nazionali di ciascun Paese membro e saranno integrate da ulteriori misure di emergenza da parte di alcuni Paesi", viene spiegato.I membri dell'IEA, con ulteriori 600 milioni di barili di scorte industriali detenute sotto obbligo governativo. La liberazione coordinata delle scorte èdell'IEA, creata nel 1974. Precedenti azioni collettive sono state intraprese nel 1991, 2005, 2011 e due volte nel 2022.Nel 2025, una media di 20 milioni di barili al giorno di petrolio greggio e prodotti petroliferi hanno transitato attraverso lo Stretto di Hormuz, pari a circa il 25% del commercio mondiale di petrolio via mare, ricorda l'IEA. Il conflitto in Medio Oriente, iniziato il 28 febbraio 2026, ha ostacolato i flussi di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, con. Ciò sta costringendo gli operatori della regione a chiudere o ridurre una parte sostanziale della produzione.