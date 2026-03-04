Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo
Discesa moderata per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 3 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,9065, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,9105. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,9046.
