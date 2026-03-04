Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Ribasso scomposto per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,92% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 43.483. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 46.440. Il peggioramento del FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 42.497.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)