Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:56
25.312 +0,94%
Dow Jones 17:56
50.136 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,6%

Ibex 35 esordisce a 18.051,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,6%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,60%, dopo aver aperto a 18.051,2 Euro.
Condividi
```