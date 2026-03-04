Eprcomunicazione acquisisce il 100% di Centrale Comunicazione

Eprcomunicazione Società Benefit

(Teleborsa) -, gruppo di comunicazione e relazioni pubbliche quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato la sottoscrizione di unper l’acquisizione dell’intero capitale sociale di, agenzia romana specializzata in pubblicità e comunicazione integrata.Centrale Comunicazione vanta un know-how specifico nel(Below The Line) e un portafoglio che include importanti clienti istituzionali. L’operazione si inserisce nella strategia di crescita del, che punta ad ampliare la propria offerta nella comunicazione pubblicitaria e nel branding, ottimizzando al contempo l'efficienza operativa attraverso sinergie commerciali.L’accordo prevede l'acquisizione del 100% delle quote da, unico proprietario, per un prezzo di, che verrà corrisposto interamente in denaro al momento del closing. L'operazione sarà finanziata con mezzi propri e il perfezionamento è previsto entro la fine di marzo 2026, subordinatamente all'avveramento delle consuete condizioni sospensive.Nonostante l'entità economica dell'acquisizione non abbia un impatto significativo sui dati consolidati del Gruppo, l'accordo riveste un'importanza strategica per la continuità operativa: Andrea Francini manterrà infatti una funzione direttiva all'interno della società per i prossimi cinque anni, assumendo specificie di