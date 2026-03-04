Eprcomunicazione acquisisce il 100% di Centrale Comunicazione

(Teleborsa) - Eprcomunicazione Società Benefit
, gruppo di comunicazione e relazioni pubbliche quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante
per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Centrale Comunicazione
, agenzia romana specializzata in pubblicità e comunicazione integrata.
Centrale Comunicazione vanta un know-how specifico nel settore BTL
(Below The Line) e un portafoglio che include importanti clienti istituzionali. L’operazione si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo Epr
, che punta ad ampliare la propria offerta nella comunicazione pubblicitaria e nel branding, ottimizzando al contempo l'efficienza operativa attraverso sinergie commerciali.
L’accordo prevede l'acquisizione del 100% delle quote da Andrea Francini
, unico proprietario, per un prezzo di 100.000 euro
, che verrà corrisposto interamente in denaro al momento del closing. L'operazione sarà finanziata con mezzi propri e il perfezionamento è previsto entro la fine di marzo 2026, subordinatamente all'avveramento delle consuete condizioni sospensive.
Nonostante l'entità economica dell'acquisizione non abbia un impatto significativo sui dati consolidati del Gruppo, l'accordo riveste un'importanza strategica per la continuità operativa: Andrea Francini manterrà infatti una funzione direttiva all'interno della società per i prossimi cinque anni, assumendo specifici impegni di stabilità
e di non concorrenza
