Cassa Centrale Banca rafforza l'impegno ambientale con certificazioni ISO 14001 e ISO 50001

(Teleborsa) - Cassa Centrale Banca
ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 14001:2015
per il Sistema di Gestione Ambientale e UNI EN ISO 50001:2018
per il Sistema di Gestione dell’Energia, rilasciate da IMQ
, ente italiano leader nella valutazione della conformità e certificazione di sistemi di qualità e gestione aziendali.
Il conseguimento delle due certificazioni segna un passaggio importante per
il Gruppo, in quanto rappresenta un ulteriore stimolo a presidiare sempre più efficacemente i rischi ambientali e definire politiche e azioni volte al miglioramento continuo degli impatti collegati ai consumi, alla riduzione degli sprechi e, non ultimo, a rafforzare la cultura aziendale su questi temi.
Le certificazioni attestano l’impegno ambientale del Gruppo
assunto con il Piano di Sostenibilità 2024 – 2027
e si aggiungono ad altri significativi risultati del percorso di crescita sostenibile intrapreso fin dalla costituzione del Gruppo, tra cui l’impegno verso l’abbattimento delle emissioni dirette e indirette Scope 1 e 2, che è risultato in un dimezzamento dell’indice di intensità carbonica e l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili certificate in Italia, quota progressivamente salita al 100% per gli immobili in gestione diretta del Gruppo.Paolo Sacco
, Chief Operating Officer di Cassa Centrale Banca, ha commentato: "L’ottenimento di queste certificazioni è motivo di grande soddisfazione perché frutto di un importante lavoro di squadra e ulteriore tappa lungo il nostro percorso di crescita sostenibile, anche nei confronti dell’ambiente. Cassa Centrale Banca in questo contesto ha sviluppato approccio, esperienze e competenze che potranno essere utili a beneficio dell’intero Gruppo Bancario Cooperativo".