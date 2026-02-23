Cassa Centrale Banca rafforza l'impegno ambientale con certificazioni ISO 14001 e ISO 50001

(Teleborsa) -ha ottenuto le certificazioniper il Sistema di Gestione Ambientale eper il Sistema di Gestione dell’Energia, rilasciate da, ente italiano leader nella valutazione della conformità e certificazione di sistemi di qualità e gestione aziendali.Il conseguimento delle due certificazioni segna unil Gruppo, in quanto rappresenta un ulteriore stimolo a presidiare sempre più efficacemente i rischi ambientali e definire politiche e azioni volte al miglioramento continuo degli impatti collegati ai consumi, alla riduzione degli sprechi e, non ultimo, a rafforzare la cultura aziendale su questi temi.Le certificazioni attestanoassunto con ile si aggiungono ad altri significativi risultati del percorso di crescita sostenibile intrapreso fin dalla costituzione del Gruppo, tra cui l’impegno verso l’abbattimento delle emissioni dirette e indirette Scope 1 e 2, che è risultato in un dimezzamento dell’indice di intensità carbonica e l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili certificate in Italia, quota progressivamente salita al 100% per gli immobili in gestione diretta del Gruppo., Chief Operating Officer di Cassa Centrale Banca, ha commentato: "L’ottenimento di queste certificazioni è motivo di grande soddisfazione perché frutto di un importante lavoro di squadra e ulteriore tappa lungo il nostro percorso di crescita sostenibile, anche nei confronti dell’ambiente. Cassa Centrale Banca in questo contesto ha sviluppato approccio, esperienze e competenze che potranno essere utili a beneficio dell’intero Gruppo Bancario Cooperativo".