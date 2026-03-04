Eurotech, l'azionista Emera si rafforza e sale al 32,77%

Eurotech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha comunicato importanti aggiornamenti relativi al proprio assetto societario e alla futura governance. L'azionistaha formalizzato il superamento delladel 25%, attestandosi al 32,77% del capitale sociale con diritto di voto a seguito della sottoscrizione integrale della quota di propria spettanza e di parte dell'inoptato nell'ambito dell'ultimo aumento di capitale.Emera ha dichiarato di esercitare attualmente il controllo di fatto sulla società, pur non avendo l'intenzione di acquisire il controllo di diritto né di superare la soglia del 40% nei prossimi sei mesi.Parallelamente, la società ha reso noto di aver ricevuto l'aggiornamento delle informazioni essenziali relative alesistente tra i soci, ora consultabili sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla. Questo passaggio tecnico si inserisce in un contesto di imminente rinnovo degli organi societari, dato che il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.Proprio in vista della prossima assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione uscente ha pubblicato il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il nuovo organo amministrativo. Tale documento tiene conto dei risultati del processo di autovalutazione e delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance. Dal canto suo, Emera ha già manifestato l'intenzione di presentare una propriaper il rinnovo del Board e del Collegio Sindacale, assicurando la continuità nella gestione della multinazionale friulana.