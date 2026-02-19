Eurotech: conclusa l’offerta in opzione, sottoscritto il 75,21% per 13,15 milioni

Eurotech

(Teleborsa) -comunica che si è concluso in data odierna il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione, relativi all’offerta in opzione di massime n. 20.996.436 azioni ordinarie Eurotech di nuova emissione, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio.Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 2 febbraio 2026 e conclusosi in data odierna, sono stati esercitati n.28.951.648 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 15.791.808 Nuove Azioni, pari al 75,21% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalorecomplessivo pari a Euro 13.154.576,08., facendo seguito all’impegno di sottoscrizione comunicato in data 27 gennaio, ha sottoscritto integralmente la quota in opzione di propria spettanza, pari a n. 5.209.656 Nuove Azioni per un controvalore pari a Euro 4.339.643,45, convertendo per pari importo i versamenti in conto futuro aumento di capitale sin qui effettuati a favore della Società.I rimanenti n. 9.541.818 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 5.204.628 Nuove Azioni residue, corrispondenti al 24,79% del totale delle Nuove Azioni e ad un controvalore pari ad Euro 4.335.455,11, saranno offerti dalla Società, per il tramite di Banca Finnat Euramerica, sul mercato Euronext Milan con codice ISIN IT0005692352, nelle sedute del 23 e 24 febbraio 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nella prima seduta del 23 febbraio 2026 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta successiva del 24 febbraio 2026 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 0,833, di cui Euro 0,25 da imputarsi a capitale ed Euro 0,583 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 6 Nuove Azioni ogni n. 11Diritti Inoptati acquistati. L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli entro e non oltre il 24 febbraio 2026, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 23 febbraio 2026, o entro e non oltre il 25 febbraio 2026, con pari valuta, nel caso l’Offerta in Borsa si chiuda il 24 febbraio 2026.Lerivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.La società ricorda inoltre che Emera si è impegnata a sottoscrivere anche le eventuali Nuove Azioni rimaste inoptate ad esito dell’Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati, per un importo massimo residuo (alla luce delle Nuove Azioni già sottoscritte nell’ambito del Periodo di Offerta) corrispondente al suindicato controvalore ancora sottoscrivibile nell’ambito dell’Aumento di Capitale (ovverosia Euro 4.335.455,11) e, in ogni caso, fino a un ammontare di Nuove Azioni tale da non determinare l’insorgere in capo a Emera dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi delle disposizioni dello Statuto sociale o della normativa comunque applicabile pro tempore. Si ricorda altresì che: nei limiti dell’impegno di sottoscrizione, Emera si riserva di sottoscrivere anche Nuove Azioni rivenienti dall’esercizio di Diritti di Opzione eventualmente acquistati da Emera nel contesto dell’Offerta in Borsa; la liberazione delle Nuove Azioni da parte di Emera avrà luogo prioritariamente mediante imputazione a capitale (e sovrapprezzo) di tutti i versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati alla data di sottoscrizione, e solo in subordine mediante denaro.A tal fine, non appena possibile, e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione dell’Offerta in Borsa, Eurotech comunicherà ad Emera il numero delle azioni inoptate, le quali saranno sottoscritte dalla stessa Emera entro i cinque giorni lavorativi successivi.Le Nuove Azioni che dovessero rimanere non sottoscritte ad esito di quanto precede potranno essere collocate anche presso terzi soggetti, a cura dell’organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 aprile 2026.