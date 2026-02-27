Yakkyo, flottante sale al 35,52% con l'ingresso di investitore istituzionale estero

(Teleborsa) - Yakkyo
, PMI innovativa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, ha reso noto l’ampliamento della base azionaria
a seguito della cessione
da parte dell’azionista di riferimento Camilla
- riconducibile al Presidente e AD Giovanni Conforti
- di 100.000 azioni ordinarie, corrispondenti all’1,82% del capitale sociale, ad un primario investitore istituzionale estero.
La compagine azionaria si arricchisce ora di un investitore istituzionale di primario standing con un orizzonte di lungo periodo
.
A seguito dell’operazione, avvenuta a mercato, il flottante
di Yakkyo sale al 35,52%
dal precedente 33,70%.