Yakkyo, flottante sale al 35,52% con l'ingresso di investitore istituzionale estero

Yakkyo

(Teleborsa) -, PMI innovativa che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, ha reso noto l’a seguito dellada parte dell’azionista di riferimento- riconducibile al Presidente e AD- di 100.000 azioni ordinarie, corrispondenti all’1,82% del capitale sociale, ad un primario investitore istituzionale estero.La compagine azionaria si arricchisce ora di un investitore istituzionale di primario standing con unA seguito dell’operazione, avvenuta a mercato, ildi Yakkyodal precedente 33,70%.