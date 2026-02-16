Piazza Affari fa meglio delle altre Borse europee trainata dalle banche

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa
. La seduta odierna si preannuncia con minori spunti del solito, vista la chiusura delle Borse cinesi (per il Capodanno) e di Wall Street (per l'anniversario della nascita di George Washington).
Sul fronte macroeconomico
, in Giappone
la crescita preliminare del PIL per il quarto trimestre del 2025 è stata
inferiore alle aspettative, con un aumento dello 0,1% t/t (contro attese per 0,4%, precedente a -0,7%), con una sorpresa al ribasso dal rallentamento della crescita delle spese in conto capitale. Per il resto della settimana, l'attenzione sarà rivolta martedì all'indagine ZEW in Germania, giovedì alla fiducia dei consumatori dell'area euro, mentre venerdì saranno pubblicati gli indici PMI flash per gli Stati Uniti e l'area euro.
Per quanto riguarda la politica monetaria
, oggi la presidente della BCE Christine Lagarde
e il membro del consiglio direttivo Piero Cipollone parteciperanno alla riunione dell'Eurogruppo. Mercoledì verranno pubblicati i verbali della riunione di gennaio del FOMC e si terrà una riunione di politica monetaria in Nuova Zelanda.
A Piazza Affari spiccano gli annunci societari
di EuroGroup Laminations
, su cui pesa
la risoluzione degli accordi annunciati a luglio 2025 tra il principale azionista EMS e la cinese FountainVest dopo l'interruzione, per complessità nel processo, dell'iter per le autorizzazioni necessarie dall'India e dopo aver registrato l'impossibilità di soluzioni alternative; e di Industrie De Nora
, che ha firmato
un Memorandum of Understanding (MoU) vincolante che definisce i termini per una fornitura del valore di 10 milioni di euro per un sistema di elettrolisi ad alta capacità destinato al futuro impianto di raffinazione di composti del litio di qualità battery-grade pianificato da Tuleva negli Stati Uniti.
Tra i giudizi degli analisti
, su Interpump
è arrivato il downgrade
a Hold da Kepler Cheuvreux con taglio target price (dopo il tonfo di venerdì), mentre su Eurotech
è giunto
l'upgrade a Buy da Intesa Sanpaolo
(con aumento di capitale che sostiene turnaround).
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,187. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.997,5 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,90%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 62,78 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,35%. Tra i listini europei
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,35%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi
, che negozia con un +0,17%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 45.695 punti (+0,62%), invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, portandosi a 48.450 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,26%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,16%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben impostata Mediobanca
, che mostra un incremento del 2,37%. Tonica BPER Banca
che evidenzia un bel vantaggio del 2,08%. In luce Unicredit
, con un ampio progresso del 2,03%. Andamento positivo per Banca MPS
, che avanza di un discreto +2,03%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Inwit
, che prosegue le contrattazioni a -1,18%. Fiacca Enel
, che mostra un piccolo decremento dell'1,06%. Discesa modesta per STMicroelectronics
, che cede un piccolo -1,05%. Pensosa Amplifon
, con un calo frazionale dello 0,91%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Sanlorenzo
(+4,49%), Technogym
(+3,72%), BFF Bank
(+2,61%) e Banco Desio
(+2,35%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mondadori
, che prosegue le contrattazioni a -1,46%. Tentenna Ariston Holding
, con un modesto ribasso dell'1,40%. Giornata fiacca per ERG
, che segna un calo dell'1,10%. Piccola perdita per SOL
, che scambia con un -1,07%.