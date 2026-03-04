Francoforte: si muove a passi da gigante Evotec

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Evotec
, che mostra una salita bruciante del 4,11% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Evotec
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di breve periodo di Evotec
evidenzia un declino dei corsi verso area 5,387 Euro con prima area di resistenza vista a 5,607. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 5,251.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)