Francoforte: si muove a passi da gigante Evotec

Evotec

MDAX

Evotec

Evotec

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,11% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 5,387 Euro con prima area di resistenza vista a 5,607. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 5,251.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)