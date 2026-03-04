Iren riunisce a Milano 11mila fornitori per il Suppliers Day 2026

(Teleborsa) - Si è svolto ail, il workshop nazionale organizzato dalper rafforzare il confronto con imprese e partner della propria filiera a livello nazionale. L’incontro – l’ultimo di una serie di tappe già realizzate sui territori core dell’azienda - ha rappresentato un, incentrato sulla, elementi che guidano la direzione industriale e operativa del Gruppo nei prossimi anni.Sono intervenuti all’evento ile l’, insieme alL’appuntamento ha rappresentato l’occasione per ribadire il, considerati veri e propri partner nella creazione di una catena del valore integrata alla luce dell’impegno dell’azienda sul territorio nazionale. Sono infatti: un tessuto eterogeneo che rappresenta un valore importante per l’economia e per la competitività dei territori e che ha visto, nel periodo 2020-2025, un valore complessivo dell’ordinato di circa 8 miliardi di euro. Questa ampia partecipazione esprime la varietà e la solidità del tessuto produttivo che supporta quotidianamente le attività del Gruppo.L’incontro ha permesso anche disia oggi sempre più orientato a un modello di collaborazione strutturata, in cui il Gruppo sostiene attivamente la crescita e la competitività del tessuto imprenditoriale. Parallelamente, Iren sta ampliando il dialogo con le principali associazioni di categoria per accompagnare le imprese nei percorsi di sviluppo legati allaAllo stesso tempo, la transizione ecologicacome parte integrante del percorso del Gruppo verso obiettivi sempre più sfidanti di sostenibilità. Il coinvolgimento dei fornitori diventa essenziale non solo per garantire l’allineamento ai nuovi standard ESG, ma anche per, favorendo processi più efficienti, l’adozione di tecnologie a minore impatto ambientale e la crescita delle competenze necessarie alla trasformazione dei territori.In quest’ottica, durante il Suppliers Day,, in particolare, con tre aziende – Alfredo Grassi, Gencantieri e Pietro Fiorentini - anticipando l’istituzione di un premio annuale che valorizzerà le imprese più impegnate nella circolarità e nella sostenibilità a fianco del Gruppo.