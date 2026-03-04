Iren riunisce a Milano 11mila fornitori per il Suppliers Day 2026

(Teleborsa) - Si è svolto a Milano
il Suppliers Day 2026
, il workshop nazionale organizzato dal Gruppo Iren
per rafforzare il confronto con imprese e partner della propria filiera a livello nazionale. L’incontro – l’ultimo di una serie di tappe già realizzate sui territori core dell’azienda - ha rappresentato un momento di condivisione delle linee strategiche del Piano Industriale 2025–2030
, incentrato sulla sostenibilità, sull’innovazione e sulla transizione ecologica
, elementi che guidano la direzione industriale e operativa del Gruppo nei prossimi anni.
Sono intervenuti all’evento il Presidente esecutivo di Iren Luca Dal Fabbro
e l’Amministratore Delegato Gianluca Bufo
, insieme al Direttore Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Vito Gurrieri e dalla Direttrice CSR e Comitati Territoriali Selina Xerra.
L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per ribadire il ruolo cruciale dei fornitori nelle strategie del Gruppo
, considerati veri e propri partner nella creazione di una catena del valore integrata alla luce dell’impegno dell’azienda sul territorio nazionale. Sono infatti quasi 11mila le aziende fornitrici accreditate che lavorano a fianco di Iren in tutta Italia
: un tessuto eterogeneo che rappresenta un valore importante per l’economia e per la competitività dei territori e che ha visto, nel periodo 2020-2025, un valore complessivo dell’ordinato di circa 8 miliardi di euro. Questa ampia partecipazione esprime la varietà e la solidità del tessuto produttivo che supporta quotidianamente le attività del Gruppo.
L’incontro ha permesso anche di evidenziare come il rapporto tra Iren e la propria supply chain
sia oggi sempre più orientato a un modello di collaborazione strutturata, in cui il Gruppo sostiene attivamente la crescita e la competitività del tessuto imprenditoriale. Parallelamente, Iren sta ampliando il dialogo con le principali associazioni di categoria per accompagnare le imprese nei percorsi di sviluppo legati alla digitalizzazione, alla qualificazione tecnica e alla capacità di rispondere alle trasformazioni del mercato.
Allo stesso tempo, la transizione ecologica rappresenta un pilastro strategico che vede la supply chain
come parte integrante del percorso del Gruppo verso obiettivi sempre più sfidanti di sostenibilità. Il coinvolgimento dei fornitori diventa essenziale non solo per garantire l’allineamento ai nuovi standard ESG, ma anche per generare valore condiviso lungo tutta la filiera
, favorendo processi più efficienti, l’adozione di tecnologie a minore impatto ambientale e la crescita delle competenze necessarie alla trasformazione dei territori.
In quest’ottica, durante il Suppliers Day, Iren ha riconosciuto il valore della collaborazione
, in particolare, con tre aziende – Alfredo Grassi, Gencantieri e Pietro Fiorentini - anticipando l’istituzione di un premio annuale che valorizzerà le imprese più impegnate nella circolarità e nella sostenibilità a fianco del Gruppo.