Italgas, Gallo: 2025 segna un passaggio storico, forte impulso allo sviluppo del network

(Teleborsa) - "I risultati del 2025 fotografano un anno che segna un passaggio storico
per il Gruppo Italgas. La crescita ininterrotta, dal ritorno in Borsa avvenuto nel 2016, ha registrato un'ulteriore accelerazione grazie all'integrazione di 2i Rete Gas alle prime sinergie già realizzate grazie alla continua attenzione all'efficienza operativa". Lo ha detto Paolo Gallo, Amministratore Delegato
di Italgas
, commentando i risultati 2025
.
"Gli indicatori economico-finanziari mostrano una crescita a doppia cifra: l'EBITDA adjusted ha registrato un aumento del 39,4%, toccando quota 1.883,4 milioni di euro, e l'Utile Netto adjusted di Gruppo ha raggiunto i 674,5 milioni di euro, mettendo a segno un incremento del
33,1% rispetto al 2024 - ha spiegato - Con 1,2 miliardi di euro investiti, Italgas ha dato un forte impulso allo sviluppo e al potenziamento del network
che serve circa 13 milioni di clienti. Abbiamo realizzato circa 1.000 chilometri di nuove condotte e avviato l'upgrade digitale delle reti e degli impianti acquisiti con 2i Rete Gas per adeguare i livelli tecnologici agli standard del Gruppo".
"L'innovazione e le tecnologie digitali continuano a essere i principali driver
che trasformano in realtà la nostra visione di energia del futuro - ha sottolineato Gallo - Un modello evoluto, fatto di reti smart dotate di soluzioni basate sull'IA che miglioreranno la qualità del servizio e l'efficienza riducendo i costi operativi, rafforzando resilienza, sicurezza e competitività del sistema energetico nazionale".