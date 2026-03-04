La crescita del PIL italiano confermata allo 0,3% nel quarto trimestre del 2025

(Teleborsa) - La crescita è stata trainata dalla, come previsto. La guerra in Iran e le sue ripercussioni sui mercati energetici provocheranno probabilmente un forte rallentamento nella prima metà del 2026, rendendo eccessivamente ottimistica la nostra precedente previsione di crescita dello 0,8% per l'intero anno.La seconda stima dell'Istat ha confermato che neldopo una revisione al rialzo dello 0,2% nel terzo trimestre. Su base annua, il PIL è cresciuto dello 0,8%. Dal punto di vista dell'offerta, il valore aggiunto ha registrato incrementi trimestrali positivi nell'agricoltura (+0,2%), nei servizi (0,1%) e, in misura più marcata, nell'industria (+0,8%).Come sempre nella fase della seconda stima, l'attenzione è rivolta al dettaglio della composizione della domanda. Come previsto,L'accumulo di scorte si è rivelato il principale elemento di traino (+0,7% di contributo), seguito dagli investimenti fissi lordi (+0,2% di contributo) e dai consumi privati (+0,1% di contributo), mentre i consumi pubblici sono stati neutri per la crescita. Il contributo negativo dello 0,7% delle esportazioni nette è dovuto alla contrazione dell'1,2% delle esportazioni e all'espansione dell'1% delle importazioni.La ripartizione dettagliata offre sia conferme che sorprese. Il marginale aumento dei consumi privati era prevedibile. Nonostante la resilienza del mercato del lavoro e il basso livello di inflazione, le indagini sui consumatori avevano anticipato il proseguimento di un approccio prudente da parte delle famiglie. La, poiché la spinta positiva alla crescita grava sulla parte residenziale della componente edilizia, in linea di principio meno legata all’approssimarsi della scadenza (ufficiale) del piano di ripresa e resilienza. La parte infrastrutturale ha registrato una contrazione sorprendente, segnalando una pausa nella corsa al completamento dei progetti di investimento. È difficile dire se ciò rifletta crescenti vincoli di disponibilità di manodopera o la consapevolezza che sarà possibile completare molti progetti anche dopo la scadenza ufficiale del piano, fissata per agosto.In prospettiva, il profilo di crescita dell'economia italiana dipenderà in modo determinante dagli sviluppi della guerra in Iran e in Medio Oriente e dalle sue ripercussioni sui mercati energetici. Data la dipendenza dell'Italia dalle materie prime energetiche importate, l'impatto sull'inflazione di prezzi del petrolio e del gas sostenibilmente elevati sul lato della domanda sarebbe diretto, con potenziali ripercussioni negative sul reddito disponibile delle famiglie e, in ultima analisi, sui consumi. Anchedove le aziende italiane devono già pagare prezzi energetici più elevati rispetto alla maggior parte delle loro controparti europee. Il governo Meloni ha recentemente approvato un decreto volto ad aiutare sia le famiglie che le imprese a sostenere le bollette energetiche. Il rischio è elevato che queste misure si rivelino presto insufficienti a fornire un sollievo significativo e che ne siano necessarie altre.Nel complesso, i dati del quarto trimestre hanno confermato che la crescita ha registrato una graduale ripresa alla fine del 2025, sebbene con un andamento sbilanciato. Prevediamo che già nel primo trimestre del 2026 si assisterà a un rallentamento della crescita del PIL, ma non a una sua interruzione.Il rischio che anche questo trimestre risulti debole è elevato. Prima dell'attacco all'Iran, prevedevamo una crescita media del PIL italiano dello 0,8% nel 2026. È probabile che il dato finale sarà inferiore.