Madrid: risultato positivo per Indra

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che guadagna bene, con una variazione del 3,67%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 65,42 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 60,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 70,02.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)