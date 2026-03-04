Milano 14:48
45.267 +1,80%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:48
10.577 +0,89%
Francoforte 14:48
24.198 +1,71%

Madrid: risultato positivo per Indra

Migliori e peggiori
Madrid: risultato positivo per Indra
(Teleborsa) - Avanza la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che guadagna bene, con una variazione del 3,67%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 65,42 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 60,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 70,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
