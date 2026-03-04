Madrid: scambi in positivo per Acerinox

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che avanza bene del 3,78%.
Il trend di Acerinox
mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 12,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12,84 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,79.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)